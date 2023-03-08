Зампостпреда РФ при ООН: США шантажируют Афганистан гуманитарной помощью

Заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева заявила, что США манипулируют содействием населению Афганистана под различными надуманными предлогами. Ее слова на заседании Совета Безопасности всемирной организации, посвященном ситуации в исламской республике, передает ТАСС.

В своей речи дипломат напомнила, что полтора года назад 20 лет войны в Афганистане завершились очередным приходом к власти движения талибов (организация запрещена в России) и спешным бегством иностранных войск. По словам Евстигнеевой, к застарелым проблемам, в течение долгого времени не решаемым режимом бывшего президента страны Ашрафа Гани, теперь добавились новые вызовы.

«При этом ответственность за фактический развал страны, равно как и за последствия своей бесславной военной кампании наши американские коллеги при поддержке союзников в привычной для себя манере поспешили полностью возложить на плечи де-факто властей и продолжают делать это и сейчас, шантажируя население гуманитарной помощью и манипулируя содействием под различными искусственными предлогами», — заявила заместитель постоянного представителя России при ООН.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что движение «Талибан» продает оставленное в Афганистане американское вооружение России и Китаю. По мнению американского бывшего лидера, после вывода армии США из Афганистана там осталось порядка 700 тыс. единиц стрелкового оружия и 70 тыс. техники производства Соединенных Штатов.