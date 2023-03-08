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Зампостпреда РФ при ООН: США шантажируют Афганистан гуманитарной помощью

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Reuters

Заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева заявила, что США манипулируют содействием населению Афганистана под различными надуманными предлогами. Ее слова на заседании Совета Безопасности всемирной организации, посвященном ситуации в исламской республике, передает ТАСС.

В своей речи дипломат напомнила, что полтора года назад 20 лет войны в Афганистане завершились очередным приходом к власти движения талибов (организация запрещена в России) и спешным бегством иностранных войск. По словам Евстигнеевой, к застарелым проблемам, в течение долгого времени не решаемым режимом бывшего президента страны Ашрафа Гани, теперь добавились новые вызовы.

«При этом ответственность за фактический развал страны, равно как и за последствия своей бесславной военной кампании наши американские коллеги при поддержке союзников в привычной для себя манере поспешили полностью возложить на плечи де-факто властей и продолжают делать это и сейчас, шантажируя население гуманитарной помощью и манипулируя содействием под различными искусственными предлогами», — заявила заместитель постоянного представителя России при ООН.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что движение «Талибан» продает оставленное в Афганистане американское вооружение России и Китаю. По мнению американского бывшего лидера, после вывода армии США из Афганистана там осталось порядка 700 тыс. единиц стрелкового оружия и 70 тыс. техники производства Соединенных Штатов.

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