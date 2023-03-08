В МИД ФРГ отреагировали на новые версии терактов на «Северных потоках»

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что власти ФРГ сделают выводы после завершения расследования атак на газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщает агентство Anadolu.

По данным агентства, так Бербок прокомментировала новые версии о терактах на газопроводах во время своего визита в Ирак. В частности Бербок призвала дождаться официальных результатов расследования, прежде чем делать какие-либо выводы.

«Сначала нужно дождаться результатов расследования компетентных органов. Как правительство, мы можем сделать оценку на основе этих выводов, мы не можем делать поспешных выводов из сообщений СМИ», — заявила глава германского МИД.

Ранее министр обороны Австрии Клаудия Таннер говорила, что, прежде чем делать выводы относительно информации газеты The New York TImes об «украинском следе» в подрывах «Северных потоков», нужно проверить имеющиеся данные.