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Премьер Пленкович: Хорватия поддерживает вступление Косово в ЕС и Совет Европы

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Fatos Bytyci/Reuters

Премьер-министр Хорвартии Андрей Пленкович заявил, что Загреб поддерживает вступление Косово в Евросоюз и Совет Европы. Об этом сообщает РИА Новости.

Пленкович подчеркнул важность развития экономического сотрудничества в рамках прошедшего хорватско-косовского делового форума в Приштине.

В пресс-службе кабмина Хорватии добавили, что глава правительства приветствовал подачу заявки от Косово на членство в ЕС.

«Глава правительства Пленкович отметил хорошие и дружественные отношения Хорватии и (самопровозглашенного) Косово и поддержку, которую Хорватия оказывает Косово на всех форумах с упором на членстве в международных организациях, особенно в ЕС и Совету Европы», — пояснили в пресс-службе.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил о готовности властей страны обсуждать реализацию плана Европейского союза по урегулированию в Косово, кроме признания независимости частично признанной республики и ее вступления в ООН.

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