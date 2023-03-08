В Грузии заявили, что ЕС придумывает новые предлоги для отказа в статусе кандидата

Некоторые представители Евросоюза постоянно пытаются придумать новые предлоги для отказа Грузии в статусе кандидата. Об этом заявил генсек правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе.

По его словам, такое отношение со стороны Евросоюза оскорбительно для любого уважающего себя человека, любящего свою страну. «Некоторые представители Евросоюза постоянно пытаются придумать новые предлоги для отказа в статусе кандидата, что очень разочаровывает, и такое отношение категорически неприемлемо», — цитирует Каладзе телеканал «Имеди»

По его словам, Грузия делает все возможное, чтобы реализовать требования ЕС для получения статуса кандидата. «Для всех уважающих себя людей, любящих свою Родину, такое отношение и заявления, которые мы слышим, например, о том, что они связывают освобождение Саакашвили с принятием статуса кандидата, мягко говоря, оскорбительны», — подчеркнул Каладзе.

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что принятие грузинской версии закона об иностранных агентах является плохим развитием событий для страны. Он сказал, что закон несовместим с ценностями и стандартами ЕС и добавил, что он также противоречит заявленной Грузией цели вступления в Евросоюз.

Депутат Европарламента Виола фон Крамон сравнила акцию протеста в Грузии против принятия парламентом страны закона об иностранных агентах с «майданом» в Киеве.

Генсек аппарата президента Молдавии, бывший вице-премьер Андрей Спыну поприветствовал беспорядки в Грузии. Он похвалил митингующих, отметив, что таким образом Грузия идет по пути евроинтеграции.