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Тысячи нигерийцев вышли на митинги с требованием пересмотреть результаты президентских выборов

Тысячи сторонников оппозиционных партий Нигерии организовали митинги против результатов президентских выборов, передает ФАН.

Все участники демонстраций оделись в черную одежду и принесли плакаты с политическими лозунгами. Они прошли маршем к штаб-квартире Независимой избирательной комиссии республики (INEC). Во главе протеста встал один из кандидатов Народно-демократической партии (PDP) Атику Абубакар.

Митингующие перекрыли вход в здание ведомства и потребовали проведения повторных выборов на новых условиях, которые гарантируют точные результаты и исключение подтасовки голосов. Кроме того, демонстранты обвинили победителя президентской гонки Бола Ахмеда Тинубу и INEC в несоблюдении действующих законов.

По заявлениям представителей оппозиционных партий, процесс президентской гонки с самого начала проходил с рядом грубых нарушений. Во время избирательных кампаний всеми сторонами неоднократно применялись грязные инструменты, а дебаты и споры переходили в вооруженные столкновения.

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