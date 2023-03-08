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Генсек Столтенберг: НАТО не знает, кто взорвал «Северные потоки»

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Lehtikuva/Heikki Saukkomaa/Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не знает, кто мог совершить диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом он заявил на встрече министров обороны стран Евросоюза в Стокгольме.

«Мы знаем, что было нападение на трубопроводы «Северный поток», акт саботажа, но мы не смогли идентифицировать, кто за этим стоит»— сказал генсек.

При этом Столтенберг подчеркнул, что диверсии подтверждают необходимость защиты критической подводной инфраструктуры НАТО, напомнив что у стран Альянса имеется тысячи километров подводных газовых и нефтяных трубопроводов, электрических и интернет-кабелей.

Накануне американская газета The New York Times (NYT) сообщила, что новые разведданные США указывают на причастность проукраинской группировки к подрыву российских газопроводов системы «Северный поток». В статье говорится, что изучившие разведданные официальные американские лица заявили, что у них нет доказательств причастности к подрыву президента Украины Владимира Зеленского.

Позднее британская газета Times заявила, что cпецслужбы Запада давно знали про украинский след диверсий на «Северных потоках».

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