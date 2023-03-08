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В правящей партии Грузии заявили, что Саакашвили внезапно «перестал умирать»

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Кадр из видео/Телеграм-канал «Sputnik Грузия - Новости»

Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе обратил внимание на то, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили «внезапно перестал умирать». Об этом Кобахидзе заявил на пресс-конференции в офисе партии.

«Прошло 520 дней с момента заключения Саакашвили в тюрьму, и только эти две недели он «не умирал». Отсюда видно, насколько фальшивой является проводимая вокруг него кампания», – цитирует политика Sputnik Грузия.

Ранее лидер «Единого национального движения», оппозиционной партии, основанной экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, Леван Хабеишвили призвал граждан страны не сдаваться и помешать принятию законопроектов о «прозрачности иностранного влияния» и «регистрации иностранных агентов».

Накануне в Грузии прошли акции протеста против принятого в первом чтении закона об иностранных агентах. Для разгона митинга вокруг грузинского парламента спецназ пустил в ход слезоточивый газ и водометы.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила категорически против принятия законопроекта об иностранных агентах. По ее словам, эта инициатива несет угрозу, в частности, для неправительственных организаций, действующих на территории страны.

Посольство США охарактеризовало происходящее как «черный день для грузинской демократии». Сам закон оно считает «вдохновленным Кремлем» и несовместимым с европейской интеграцией страны.

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