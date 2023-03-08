Депутат Верховной рады Совсун предложила регистрировать однополые «партнерства» военных

Депутат Верховной рады от партии «Голос» Инна Совсун заявила, что направила в парламент законопроект, который предусматривает возможность официальной регистрации однополого «партнерства» военными. Об этом Совсун сообщила в социальных сетях.

Депутат отметила, что указанный законопроект в данный момент находится на стадии регистрации в Раде. Его текст в публичном доступе отсутствует, но Совсун выложила основные положения документа. Законопроект содержит положения о возможности регистрации партнерства, когда отсутствует один человек или находится за пределами органа регистрации гражданского состояния — когда лицо является военнослужащим.

«У коллег-депутатов есть пять дней, чтобы подписать законопроект. Это необходимо, чтобы защитить права военных. Так как тысячи из них не могут официально оформить свои отношения, поскольку их партнеры или партнерши одного с ними пола», — пояснила она.

Совсун указала, что в случае одобрения инициативы для однополых пар закрепят взаимные права и обязанности, вопросы владения имуществом и наследства, а также вопросы социальной защиты, прав в случае смерти или исчезновения партнера.

«Нужно исправить большую несправедливость, когда у части граждан и гражданок меньше прав, чем у всех остальных», — резюмировала она.

В августе президент Украины Владимир Зеленский обратился к премьер-министру страны Денису Шмыгалю с просьбой рассмотреть вопрос легализации ЛГБТ-союзов.