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Красноярский депутат Терехов объяснил ситуацию с мухоморами

Красноярский депутат Терехов рассказал, что очутился в реанимации после принятия БАДа с мухомором

Депутат Законодательного собрания Красноярского края, член фракции «Новые люди» Денис Терехов рассказал подробности о своей госпитализации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на его Telegram-канал. Парламентарий провел некоторое время в московской реанимации.

По его словам, это произошло после употребления биодобавок с мухоморами.

В сообщении Терехова сказано: «Я совершенно легально приобрел на Даниловском рынке в магазине БАДов обычную биодобавку для сна». Он объяснил, что она ему потребовалась из-за рабочих перелетов. В состав этой добавки, по словам представителя Красноярского края, входили травы и мухомор. Терехов указал, что этот гриб не запрещен законом Российской Федерации, и свободно продается где угодно. Он добавил, что медиков вызвала его невеста Елена Миличихина, которая испугалась, что во сне он вел себя «тревожно».

Терехов признался, что, возможно выпил таблеток больше, чем следует. Он также добавил, что проходил 14-дневное голодание.

На данный момент депутат уже выписан.

44-летний Терехов был избран в Законодательное собрание края в сентябре 2021 года по спискам партии «Новые люди».

Ранее сообщалось, что СК допросит подругу депутата Терехова, которая была с ним во время отравления мухоморами.

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