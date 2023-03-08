Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В ООН заявили о недопустимости применения ИКТ в военных целях

close
100%
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Представитель Российской Федерации в ООН Ирина Тяжлова заявила, что РФ считает недопустимыми попытки легализовать на мировом уровне использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в военно-политических целях против других государств. Ее слова приводит ТАСС.

«Недопустимы попытки узаконивания на международном уровне применения ИКТ в военно-политических целях против других государств», — указала она в ходе совещания Рабочей группы открытого состава ООН по вопросам безопасности в сфере использования ИКТ.

Тяжлова также подчеркнула, что неприемлемо навязывание правил ведения «так называемой кибервойны».

По ее мнению, присутствует необходимость в адаптации и развитии международного права с учетом специфики этих технологий.

В заключении она отметила, что большинство стран приветствует применение ИКТ в интересах предупреждения связанных с ними конфликтов.

Ранее замглавы МИД России Олег Сыромолотов заявил, что западные страны моделируют нанесение киберударов по госучреждениям Калининградской области и энергосистемы Москвы.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть