В ООН заявили о недопустимости применения ИКТ в военных целях

Представитель Российской Федерации в ООН Ирина Тяжлова заявила, что РФ считает недопустимыми попытки легализовать на мировом уровне использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в военно-политических целях против других государств. Ее слова приводит ТАСС.

«Недопустимы попытки узаконивания на международном уровне применения ИКТ в военно-политических целях против других государств», — указала она в ходе совещания Рабочей группы открытого состава ООН по вопросам безопасности в сфере использования ИКТ.

Тяжлова также подчеркнула, что неприемлемо навязывание правил ведения «так называемой кибервойны».

По ее мнению, присутствует необходимость в адаптации и развитии международного права с учетом специфики этих технологий.

В заключении она отметила, что большинство стран приветствует применение ИКТ в интересах предупреждения связанных с ними конфликтов.

Ранее замглавы МИД России Олег Сыромолотов заявил, что западные страны моделируют нанесение киберударов по госучреждениям Калининградской области и энергосистемы Москвы.