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Премьер Трюдо: ЕС предоставил Канаде статус партнера в антироссийском экспортном контроле

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Blair Gable/Reuters

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил во время пресс-конференции по итогам переговоров с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, что ЕС предоставил стране статус партнера в режиме антироссийского контроля экспорта. Трансляцию вел Youtube-канал издания The Independent.

«Европейский союз предоставил Канаде статус страны-партнера в введенном им режиме экспортного контроля в отношении России», — сказал Трюдо, отметив, что данный шаг позволит укрепить взаимодействие сторон в вопросе применения санкций.

Ранее сообщалось, что Канада добавила в санкционный список несколько предприятий и госструктур из РФ, включая ФСБ, ГРУ и партию «Единая Россия».

Отмечается, что в список санкций также внесли Главное управление специальных программ президента РФ, ФСО, оператора Запорожской АЭС, Госдуму, Совет Федерации, Федеральную службу финансового мониторинга, компании «Роснефтегаз», «Уралвагонзавод», Жуковский центральный аэродинамический институт и компанию TRL Auto LLC.

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