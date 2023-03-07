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В МИД Азербайджана заявили о суверенном праве не пускать военные грузы в Карабах

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Defence Ministry of Azerbaijan/Reuters

В Министерстве иностранных дел Азербайджана заявили о праве Баку не допускать поставок военных грузов в страну, в том числе в Карабах, сообщает ТАСС

«Азербайджан решительно настроен на применение всех необходимых мер для пресечения перевозки на свою территорию оружия, мин и боеприпасов — и это суверенное право страны», — сказал представитель внешнеполитического ведомства Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Вместе с этим Министерство обороны Азербайджана заявило, что после инцидента 5 марта ВС Армении вновь использовали дорогу в военных целях.

«Если подобные действия не прекратятся раз и навсегда, азербайджанская сторона будет вынуждена принять соответствующие необходимые меры для их предотвращения», — цитирует Sputnik Азербайджан заявление военного ведомства.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что действия военных Азербайджана, которые привели к гибели трех полицейских в Нагорном Карабахе, являются актом терроризма.

В Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что в ходе перестрелки 5 марта между сотрудниками правоохранительных органов Нагорного Карабаха и азербайджанскими военными погибли пять человек среди участников конфликта, боестолкновение прекратили российские миротворцы.

5 марта в районе населенного пункта Дюкянлар азербайджанские военнослужащие обстреляли автомобиль с сотрудниками правоохранительных органов Нагорного Карабаха.

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