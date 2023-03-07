Песков: Путин встретился с врио губернатора Запорожской области Балицким

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин провел встречу с врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким и обсудил с ним социально-экономические вопросы развития региона и вопросы безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Пескова, Путин и Балицкий обсуждали «разные вопросы, связанные с развитием Запорожской области, функционированием экономики хозяйствующих субъектов, другие аспекты социально экономической ситуации».

Представитель Кремля также отметил, что на встрече были затронуты такие темы, как развитие сельского хозяйства и безопасность.

Также, как добавил пресс-секретарь главы государства, «Балицкий поставил перед президентом вопрос» относительно статуса добровольческого батальона имени Судоплатова.

Ранее Песков заявил, что Путин может встретиться Балицким.

В ноябре сообщалось, что в Запорожской области был сформирован добровольческий батальон имени знаменитого советского разведчика Павла Судоплатова.