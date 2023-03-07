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Кабмин Украины одобрил выход из соглашения с Россией о пограничном контроле

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук заявил в Telegram-канале об одобрении кабмином законопроекта о выходе страны из соглашения с РФ о сотрудничестве при контроле на украинско-российской границе.

«Одобрен проект закона «О прекращении действия соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве при осуществлении совместного контроля лиц, транспортных средств и товаров на украинско-российской государственной границе», — написал политик.

Ранее депутат Рады Ярослав Железняк сообщал, что Верховная рада денонсировала на заседании 24 февраля все договоры о сотрудничестве с Россией в Азовском море. Депутат отметил, что за денонсацию договора между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива проголосовали 303 человека.

Также депутаты проголосовали за выход Украины из Соглашения о создании Черноморской группы военно-морского сотрудничества.

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