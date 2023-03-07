Слуцкий связал возможное назначение главы ЕК генсеком НАТО с кадровым голодом

Переход главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на место генсека НАТО вряд ли смягчит вектор развития альянса, заявил глава комитета нижней палаты парламента по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Так в своем Telegram-канале он отреагировал на информацию итальянских медиа о том, что она стала бы идеальным кандидатом для США, если ее не будут переизбирать в ЕК.

«Прогнозируемые в таком ключе перестановки говорят лишь о том, что в Старом свете наблюдается серьезный кадровый голод. Управленцы, получающие методички из Вашингтона, сменяют друг друга, в то время как «линия партии» остается прежней <…> «женская рука», судя по риторике фон дер Ляйен, вряд ли смягчит евроатлантический вектор на гегемонию. Единственное, чего можно будет ожидать — это продолжение узколобых устремлений по ослаблению России», — написал Слуцкий.

Как указал депутат Госдумы, вероятно, не стоит ждать политиков уровня руководителя Пятой республики Шарля де Голля или канцлера ФРГ Гельмута Коля. Он также добавил, что, к сожалению, европейские политические лидеры подобного калибра «ушли в историю».

Ранее СМИ сообщили, что фон дер Ляйен может претендовать на пост генерального секретаря НАТО.