Лукашенко назвал Зеленского «гнидой»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал мнение, что глава Украины Владимир Зеленский мог знать о подготовке диверсии против российского самолета на белорусской территории. Об этом сообщает «БелТА».

«Президент Зеленский — просто гнида. Просто гнида! Такие операции не проводятся без согласования с руководителем страны и главнокомандующим. Это я вам говорю как президент», — заявил белорусский лидер.

Ранее СМИ опубликовали сообщения о том, что беспилотники, якобы запущенные с территории Черниговской и Киевской областей Украины, совершили атаку на военный аэродром Мачулищи под Минском. Более того, сообщалось о якобы перестрелке на белорусско-украинской границе.

Позднее Лукашенко сообщил, что в Белоруссии был задержан «террорист украинских спецслужб» и его пособники, причастные к попытке диверсии в отношении самолета А-50 на аэродроме «Мачулищи».

По словам белорусского президента, тысячи силовиков были подняты, чтобы не допустить проникновения террориста в Россию.