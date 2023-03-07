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Президент Эстонии Карис отказался подписать закон о сносе советских памятников

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Президент Эстонии Алас Карис отказался подписать закон о сносе советских памятников, передает «Интерфакс».

По его словам, из пояснений к закону «видно, что запрещенными являются, прежде всего, объекты, связанные с деятельностью Советской власти». Однако сам запрет сформулирован гораздо шире, поэтому исполнителю закона приходится делать предположения о том, что на самом деле имелось в виду, отметил он.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны Эстонии ходатайствует о выделении из правительственного резерва 1,42 млн евро для покрытия расходов на ликвидацию советских памятников.

Министерство финансов Эстонии было намерено поддержать этот запрос на заседании правительства страны.

К настоящему времени в Эстонии снесены уже 64 советских памятника. Власти страны запланировали снос еще 150 монументов.

Летом в Эстонии была создана рабочая группа по памятникам, которая дала оценку каждому объекту с учетом его исторической, культурной и художественной ценности.

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