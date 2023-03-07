В Польше выступили за решение вопроса о поставках Украине истребителей на уровне НАТО

Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак не стал прямо отвечать на вопрос о возможных поставках Киеву западных истребителей. В интервью испанской газете El Razon он отметил, что это необходимо обсуждать на широком уровне в рамках НАТО.

«Благодаря усилиям Польши батареи Patriot или первые танки Leopard, среди прочего, достигли Украины; мы являемся не только основным пунктом передачи помощи, но и одним из крупнейших доноров <…> Что касается вопроса о самолетах, то решения по этому вопросу необходимо принимать на более широком союзническом уровне», — отметил Блащак.

Как указал министр обороны Польши, с начала украинского конфликта Варшава потратила на военную поддержку Киева свыше €2,2 млрд. Он также добавил, что не видит возможности для скорого завершения противостояния.

«Начиная с масштабов сил и средств и того, как сейчас ведутся боевые действия на Украине, боюсь, это вопрос месяцев, а не недель», — подчеркнул Блащак.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Соединенные Штаты не рассматривают на данном этапе возможность передачи Украине истребителей-бомбардировщиков F-16.