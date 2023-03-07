Дипмиссия: посла Антонова на встречах в Госдепе перебивали и не давали изложить позицию РФ

Посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова на встречах с представителями руководства Государственного департамента США в ряде случаев перебивали и не давали изложить позицию Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь посольства России в Соединенных Штатах Игорь Гиренко, комментируя слова главы пресс-службы Госдепа Неда Прайса о контактах американских властей с Антоновым. Его комментарий размещен в Telegram-канале российской дипмиссии.

По словам пресс-секретаря, Прайс «если и не лукавит, то по крайней мере не договаривает о характере такого взаимодействия».

«Подтверждая сам факт имевших место бесед российского посла, тем не менее он забывает о том, что такого рода контакты являются единичными», — сказал Гиренко.

Он отметил, что Антонов «далеко не всегда» имеет возможность быстро и оперативно выполнить поручение Российской Федерации. «Его либо отказываются принимать» руководители американского внешнеполитического ведомства, «либо перенаправляют к чиновникам невысокого уровня», сообщил Гиренко.

«Были случаи, когда посол даже не смог в ходе встречи изложить российскую позицию. Его перебивали и давали понять, что у американцев есть поважнее дела, чем выслушивать мнение России», — заявил пресс-секретарь.

Как указал он, «вызывает серьезную озабоченность, что после демаршей российского посла» запросы Москвы «остаются без ответа».

«Или же мы получаем реакцию спустя несколько лет,» — продолжил Гиренко.

По его словам, нет обратной связи на обращения дипмиссии по проблемам Арктики и АТЭС, где сейчас председательствуют Соединенные Штаты.

Пресс-секретарь также назвал «вопиющим примером равнодушия местного официоза» то, что на протяжении почти двух лет после неоднократных обращений посла РФ «Вашингтон затягивает под различными предлогами процесс согласования текстов дипломатических нот о прекращении действия Соглашения между Россией и США о конвертации ядерного материала от 24 марта 1999 года (т. н. Соглашение о заверениях)».

«Не думаю, что в государственном департаменте будут удовлетворены подобным отношением в Москве к запросам и просьбам нового посла Соединенных Штатов Линн Трейси», — заявил он.

По мнению Гиренко, ситуацию нужно «выправлять». Это отвечает интересам двух стран, добавил он.

6 марта Прайс заявил, что представители Госдепартамента США и российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов провели ряд встреч в последнее время.