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Опрос: в США число сторонников помощи Украине снижается даже среди однопартийцев Байдена

The Economist: в США и Евросоюзе снизился уровень поддержки финансирования помощи Украине

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Gregory Bull/AP

В Соединенных Штатах и европейских странах падает уровень поддержки предоставления Украине военной помощи и усиления санкций против России, пишет The Economist, ссылаясь на результаты совместного с британской компанией опроса по анализу данных YouGov.

Из данных опроса следует, что в США снижение числа сторонников финансирования помощи Украины растет как среди среди республиканцев, так и среди демократов, членом партии которых является действующий президент Джо Байден.

В апреле прошлого года в поддержку Украины выступили 67% республиканцев и 82% демократов, к настоящему моменту показатели изменились на 39% и 75% соответственно. При этом большинство респондентов выступают за отправку в Киев гуманитарной помощи, наименьшую поддержку получило предложение об отправке войск в зону боевых действий.

В странах Европы наблюдается похожая тенденция. Одновременно с этим слабеет поддержка инициатив по усилению санкций по отношению к России. В сравнении с данными февраля прошлого года на данный момент процент выступающих за санкционное давление в Великобритании упал с 45% до 35%, в Германии — с 40% до менее 30%, во Франции — от более 25% до 20%.

Ранее американские конгрессмены обратились к руководству Госдепартамента США с просьбой разрешить сотрудникам надзорных ведомств командировки в Киев для контроля за распределением помощи Соединенных Штатов.

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