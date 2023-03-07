Американский сенатор назвал стратегическую ошибку США

Американский сенатор от штата Аляска Дэн Салливан заявил, что конфликт на Украине выявил стратегическую ошибку безрассудной энергетической политики администрации президента США Джо Байдена, передает РИА Новости.

По его мнению, этот конфликт «выявил то, насколько безрассудная энергетическая политика администрации (Байдена), так сильно сфокусированная на прекращении производства американской энергии, была стратегической ошибкой».

Салливан также указал, что в результате политики нынешней администрации стало труднее стимулировать инвесторов вкладывать средства в энергетику Соединенных Штатов.

Ранее конгрессмен-республиканец Майкл Маккол заявлял, что Байден заигрывает с активом национальной безопасности США, опустошая стратегический нефтяной резерв страны. По его мнению, энергетическая политика главы Белого дома является очень опасной.

До этого американский экс-министр энергетики и бывший губернатор Техаса Рик Перри отмечал, что топливная политика администрации Байдена привела США к полной зависимости от поставок иностранных энергоресурсов.