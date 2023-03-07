В конгрессе призвали Госдеп расширить миссии на Украину для контроля за помощью США

Американские конгрессмены обратились к руководству Госдепартамента США с просьбой разрешить сотрудникам надзорных ведомств командировки в Киев для контроля за распределением помощи Соединенных Штатов. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на соответствующее письмо конгрессменов госсекретарю Энтони Блинкену.

«Мы призываем вас разрешить сотрудникам офисов генеральных инспекторов Министерства обороны, госдепа и агентства международного развития поездки на Украину на ограниченный срок для выполнения своих надзорных функций», — сказано в обращении.

В тексте говорится, что хотя сотрудники офисов генеральных инспекторов и посетили недавно Украину, Польшу и Германию, но Госдеп ввел ограничения против таких миссий и другому персоналу поездки на Украину для осуществления надзора запрещены.

Данный документ подписали конгрессмены Джеймсон Кроу и Майкл Вальц.

Ранее конгрессвумен от Республиканской партии Лорен Боберт заявила, что США должны провести полный аудит всех выделенных Украине средств на фоне волны отставок украинских чиновников, замешанных в коррупции.