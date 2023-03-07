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Советник Байдена Хохштейн: рано судить о работе ценового потолка, пока «все идет хорошо»

Советник Байдена Хохштейн заявил, что рано судить о результатах потолка цен на нефть из РФ

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Global Look Press

Старший советник президента США по вопросам энергетической безопасности Амос Хохштейн сказал, что судить об эффективности политики «ценового потолка» в отношении российских энергоресурсов преждевременно, но «пока все идет хорошо», передает РИА Новости.

В рамках проходящей в американском Хьюстоне международной энергетической конференции CERAWeek политику задали вопрос об эффективности ценового потолка в отношении России.

«Я считаю, пока слишком рано говорить, но, на мой взгляд, пока все идет хорошо», — сказал Хохштейн.

Ранее заместитель главы МИД РФ Александр Панкин заявил, что применение дискриминационного ценообразования в отношении российских углеводородов приведет к прекращению их поставок.

До этого агентство Bloomberg писало, что потолок цен на нефть из России может стать проблемой для стран Евросоюза.

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