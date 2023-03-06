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Известный блогер Джо Роган заявил, что Байден «не в себе»

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joeroga/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Американский блогер и автор подкаста The Joe Rogan Experience с 11 млн слушателей на платформе Spotify Джо Роган раскритиковал президента США Джо Байдена, заявив, что политик «ментально не в себе». Его слова приводит британская газета The Daily Mail.

Также Роган раскритиковал и администрацию американского лидера, в которой, по его мнению, этнокультурные различия используются как отвлекающий маневр. В качестве примера он привел небинарного экс-сотрудника энергетического департамента Сэма Бринтона, которого в прошлом году обвинили в нескольких кражах женского багажа в аэропортах. По данным полиции, ему грозит до 10 лет тюрьмы за похищение багажа в Миннесоте и еще одной сумки в Неваде.

Блогер полагает, что при найме администрацию президента США «не волновало, в чем этот парень хорош или плох, какова его квалификация», они просто хотели «выглядеть так, как будто они инклюзивны».

«Я бы скорее проголосовал за Трампа, чем за Байдена», — добавил Роган.

Президент США Джо Байден ранее заявил, что пока не готов принять решение о том, будет ли он выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах 2024 года.

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