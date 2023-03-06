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Лидеры пяти партий оппозиции Турции станут вице-президентами, если победит Кылычдароглу

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Goran Tomasevic/Reuters

Лидеры пяти оппозиционных партий Турции, входящих в «Народный альянс», а также мэры Стамбула и Анкары станут вице-президентами в случае победы на президентских выборах лидера Народно-республиканской партии (CHP) Кемаля Кылычдароглу. Об этом сообщает РИА Новости.

В совместном заявлении участники альянса заявили о приверженности переходу к усиленной парламентской системе правления.

В документе отмечается, что лидеры партий в рамках переходного периода будут назначены вице-президентами. Мэры Стамбула и Анкары также получат данную должность, если президент сочтет данное действие целесообразным, то у них будут определенные обязанности.

Ранее лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу был объявлен единым кандидатом от оппозиционного «Народного альянса» на всеобщих выборах в Турции, запланированных на 14 мая, он будет оппонировать кандидату «Республиканского альянса», действующему президенту страны Тайипу Эрдогану.

До этого по данным опроса ORC стало известно, что партия справедливости и развития (ПСР), основанная президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, теряет популярность в преддверии выборов. В настоящее время политическую силу лидера государства поддерживают 29,1% турок, что на 1,1% ниже январских показателей ПСР.

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