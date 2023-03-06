Зеленский: сражение за Артемовск стало одним из самых тяжелых для украинской армии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сражение в Артемовске (украинское название — Бахмут) стало одним из самых тяжелых для Вооруженных сил Украины, пишет газета Daily Mail.

«Это одно из самых тяжелых сражений. Болезненное и трудное», — сказал он.

Издание пишет, что Украина пообещала защищать «крепость Бахмут», которую российские войска «полны решимости взять».

Ранее в этот день на заседании Ставки Верховного главнокомандующего Украины командование украинской армией выступило за продолжение обороны города.

Как заявляли обозреватели New York Times Мэтью Мпоук Бигг, Вивек Шанкар и Эндрю Крамер заявили, что, несмотря на заявления Зеленского об Артемовске, украинцев начали готовить к сдаче города.

В Институте изучения войны США указали, что украинские военные могут оставить позиции из-за того, что у них перерезаны пути снабжения.