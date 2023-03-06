Подготовлен законопроект об изменениях в конституцию Узбекистана

Пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов заявил, что законопроект об изменениях в конституцию Узбекистана подготовлен после изучения более 200 тыс. предложений. Об этом он сообщил журналистам, передает РИА Новости.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, инициатор конституционной реформы, на встрече с депутатами провел консультации по итогам рассмотрения предложений по внесению изменений в основной закон страны.

Ранее жители столицы республики Каракалпакстан, входящей в состав Узбекистана, вышли на митинг против предлагаемых поправок в конституцию страны. Среди них — лишение региона закрепленного ныне суверенитета.

Отмечается, что каракалпаков возмутили поправки в статьи 70-75 главного закона страны, согласно которым их регион потеряет закрепленный ныне суверенитет и право на выход из Узбекистана.

Декларация о суверенитете Каракалпакстана была принята в 1990 году. В начале 1993 года был подписан межгосударственный договор, по которому Республика Каракалпакстан вошла в состав Республики Узбекистан.