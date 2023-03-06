МИД Белоруссии: Москва предоставит Минску $3,5 млн на цели устойчивого развития

Начальник управления устойчивого развития Министерства иностранных дел Белоруссии Вадим Писаревич заявил, что Москва предоставит Минску около $3,5 млн для реализации проекта по локализации программы Целей устойчивого развития (ЦУР). Об этом сообщает БелТА.

По его словам, в предстоящие три года участники национальной архитектуры будут вовлечены в реализацию проекта «Поддержка усилий Республики Беларусь в национализации и локализации Целей устойчивого развития». Представитель МИД Белоруссии подчеркнул, что в его рамках Российская Федерация, выступающая донором, предоставит Минску около $3,5 млн.

В публикации отмечается, что проект предусматривает ряд мероприятий в поддержку функционирования национальной архитектуры управления процессом достижения ЦУР, содействия включения ЦУР в систему регионального планирования, а также развития и функционирования системы сбора, мониторинга и оценки данных по Целям устойчивого развития.

Ранее стало известно, что правительство Белоруссии поручило подписать с Российской Федерацией протокол о кредите на строительство атомной электростанции (АЭС).