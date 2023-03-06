Польша призвала ЕС ввести санкции против Белоруссии в ответ на приговор Тихановской

Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявил, что кабмин республики считает необходимым ввести новые санкции в отношении белорусских властей за вынесенный заочно приговор находящейся за рубежом экс-кандидату на пост президента Белоруссии Светлане Тихановской и другим представителям оппозиции. Об этом сообщает ТАСС.

«Эти показательные процессы последнего времени и очередные приговоры разным людям показывают только то, что в отношении Белоруссии нужно, к сожалению, предпринимать далеко идущие действия, если говорить о международных санкциях», — заявил Мюллер.

Он отметил, что республика обратилась к Евросовету, чтобы санкции, действующие по отношению к РФ, были расширены на Белоруссию.

Ранее Белорусский суд признал бывшего кандидата в президенты страны Светлану Тихановскую виновной во всех инкриминируемых ей преступлениях.

Суд заочно приговорил Тихановскую к 15 годам лишения свободы, ее признали виновной по более чем 10 статьям уголовного кодекса Белоруссии. При этом белорусский оппозиционер Павел Латушко приговорен к 18 годам лишения свободы.