В России заблокировали сайт «Медиазона. Беларусь»*

В России перестал открываться сайт «Медиазона. Беларусь» (издание «Медиазона» признано в РФ иностранным агентом), сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Telegram-канал издания.

Причины блокировки не раскрываются. По данным издания, соответствующее решение было принято 26 января.

В конце января текущего года издатель «Медиазоны» Петр Верзилов (признан в РФ иностранным агентом) заявил, что против него завели уголовное дело о дискредитации ВС РФ.

Ранее СК РФ возбудил дело о реабилитации нацизма в отношении сотрудников общества «Мемориал» (организация включена Минюстом в список иноагентов и ликвидирована по решению суда). Основанием для возбуждения дела стали подозрения в том, что общество включало в списки репрессированных лиц людей, сотрудничавших с фашистами в годы Великой Отечественной войны.