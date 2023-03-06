Песков: Путин может встретиться с врио главы Запорожской области Балицким

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин может встретиться с врио главы Запорожской области Евгением Балицким. Об этом он сообщил журналистам.

«Да, мы не исключаем, что такая встреча состоится», — сказал он.

Ранее Балицкий заявил, что 7 марта намерен обсудить с президентом России Владимиром Путины вопрос статуса добровольческих батальонов.

Как рассказал Балицкий, во вторник, 7 марта, у него назначена встреча с российским лидером, и он поднимет вопрос о статусе добровольческих батальонов, чтобы узаконить их как можно быстрее.

В октябре 2022 года РБК сообщало, что депутаты Государственной думы РФ предложили ввести понятие «добровольческие формирования», которые могут создаваться Министерством обороны РФ по решению президента России. Отмечалось, что такие формирования планируется привлекать «для выполнения отдельных задач в области обороны».

В ноябре сообщалось, что в Запорожской области был сформирован добровольческий батальон имени знаменитого советского разведчика Павла Судоплатова.