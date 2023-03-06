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Врио губернатора Балицкий: Запорожье, Николаев и Одесса весной перейдут к России

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РИА Новости

Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий считает, что в результате кризиса на Украине города Запорожье, Николаев и Одесса весной перейдут под контроль Российской Федерации. Об этом он сказал в эфире телеканала «Крым 24».

Политик уверен, что кризис наступит на Украине весной этого года, и после этого Николаевская, Одесская области, а также город Запорожье, который сейчас находится под контролем Киева, «сами по себе начнут мирным образом переходить» на сторону России. Как Балицкий выразился, «на сторону добра».

По его словам, власти Запорожской области контактируют с людьми из Днепра, с Запорожья, с Харькова, и те заявляют, что на территориях, находящихся под Киевом, «есть очень высокая степень уныния».

«Они понимают бессмысленность этой войны, к людям приходит это наконец-то, что так же, как и немцы, находясь в Германии, понимали бесполезность и бессмысленность войны с СССР. Надо менять режим, надо менять Гитлера», — высказал мнение Балицкий.

Ранее Балицкий заявил, что сербы, которые воюют в добровольческих отрядах на стороне РФ, смогут получить российские паспорта.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ДНР и ЛНР.

По итогам сентябрьских референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России.

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Операция на Украине
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