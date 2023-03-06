Глава Мюнхенской конференции Хойсген: Западу нужно задуматься о членстве Украины в НАТО

Председатель Мюнхенской конференции по вопросам безопасности Кристоф Хойсген заявил, что страны Запада должны серьезно обсудить возможность вступления в НАТО. Об этом он заявил телеканалу Die Welt.

«Я думаю, что мы должны серьезно задуматься над членством в НАТО», — сказал Хойсген о возможности вступления Украины в Североатлантический альянс.

По его словам, только НАТО может обеспечить Украине гарантии безопасности. Председатель Мюнхенской конференции считает, что на заявления Москвы «нельзя положиться».

Ранее спикер парламента Венгрии Ласло Кевер заявил, что страны НАТО, направившие Украине смертоносное оружие стоимостью 60 млрд долларов, стали участниками конфликта. При этом лидер Христианско-демократической народной партии, союзницы правящей партии «Фидес», Лоринц Накса, заявил, что на правительство оказывается мощное провоенное давление, однако в Будапеште не намерены уступать.

До этого американский экономист Райан МакМейкен заявил, что ни одно заявление руководства США и стран НАТО, сделанное с начала российской спецоперации по поводу конфликта, так и не сбылось.