Президент Чехии Милош Земан заявил, что чешские власти ранее сотрудничали с РФ, так как экономика его страны нуждалась в дешевом энергосырье. Об этом Земан сказал телеканалу CNN Prima NEWS.

По словам политика, Чехия во много копировала политику ФРГ. Земан указал, что Германия ради газа из России поддержала строительство газопровода Nord Stream-2, а канцлер Ангела Меркель с этой целью неоднократно посещала Москву.

«Было разумно, чтобы экономическое сотрудничество с Россией тогда — подчеркиваю, тогда — происходило», — сказал он.

Ранее Милош Земан в рождественском обращении к гражданам связал свою прежнюю позицию по хорошим отношениям с Российской Федерацией с поставками в республику дешевого энергетического сырья.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.