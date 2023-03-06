В Анкаре заявили, что США и Британия против организации Эрдоганом встречи Путина с Зеленским

Член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан заявил РИА Новости, что США и Британия выступают против того, чтобы турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган организовал встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

«Они (США и Великобритания. – «Газета.Ru») желают максимально длительной войны, они не думают о будущем украинцев, не думают о мире», — заявил Эрхан.

Он полагает, что Эрдоган способен организовать эту встречу и в этом случае важна не совместная фотография, а достижение конкретных результатов после переговоров.

Прежде всего, по словам Эрхана, важно добиться прекращения огня.

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен на Совбезе ООН заявил, что США выступают против прекращения огня на Украине и считают, что Россия использует любую паузу в боевых действиях для накопления ресурсов и дальнейших наступательных операций.