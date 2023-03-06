Сенатор Пушков назвал споры между США и Китаем из-за Тайваня геополитической миной

Член Совета Федерации России Алексей Пушков заявил, что споры между США и Китаем из-за Тайваня являются геополитической миной замедленного действия. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Он отметил, что возможный конфликт является «острым ножом» для Соединенных Штатов и противником воссоединения с Китаем на самом Тайване.

«Часовой механизм этой геополитической мины замедленного действия продолжает тикать. Час «Х» неизвестен», — сказал Пушков.

2 марта официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин заявляла, что продажа США вооружения Тайваню несет ущерб отношениям Пекина и Вашингтона.

Ранее Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона сообщало, что Госдепартамент США одобрил возможную продажу Тайваню боеприпасов для американских истребителей F-16 и другого снаряжения на сумму около $619 млн.

До этого стало известно, что США в ближайшие месяцы планируют направить на Тайвань от 100 до 200 солдат в рамках усиления военного контингента на фоне «все более агрессивной военной позиции Китая».