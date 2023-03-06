В МИД России анонсировали соглашения об упрощенном визовом режиме с шестью странами

Статс-секретарь-заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов заявил ТАСС, что страна готовит соглашения об упрощении визового режима с шестью государствами.
«Помимо Индии проработка проектов межправительственных соглашений <…> ведется с Анголой, Вьетнамом, Индонезией, Сирией и Филиппинами», — сказал Иванов.
Накануне Иванов рассказал, что Россия готовит межправительственное соглашение о безвизовых поездках с 11 странами: Бахрейн, Оман, Саудовская Аравия, Багамы, Барбадос, Гаити, Замбия, Кувейт, Малайзия, Мексика, Тринидад и Тобаго.
Ранее президент России Владимир Путин своим указом разрешил безвизовый въезд украинцам с 1 января 2023 года.