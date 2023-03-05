Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Турции предрекли исход президентских выборов

Hürriyet: в правящей партии Турции считают, что Эрдогана переизберут на пост президента

close
100%
Сергей Савостьянов/РИА «Новости»

Колумнист газеты Hürriyet Абдулькадир Сельви заявил в своей статье, что в кругах правящей в Турции «Партии справедливости и развития» (АК Parti) есть «общее ощущение», что президентские выборы в республике «обернулись в их пользу».

«Считается, что президент (Турции Реджеп Тайип) Эрдоган будет избран с большим числом голосов, чем он получил до сих пор. Я также встречал людей, которые говорили: «исход выборов уже предрешен», — пишет Сельви, который близок к правительственным кругам Турции.

По его словам, «общая тенденция такова», что выборы главы государства «завершатся в первом туре».

Ранее Эрдоган подтвердил, что выборы президента и парламента Турции пройдут 14 мая.

7 февраля турецкий лидер объявил о введении в стране чрезвычайного положения на 90 дней на фоне землетрясений.

Ранее колумнист издания DikGazete Эрхан Алтыпармак выразил мнение, что выборы президента Турции определят дальнейший ход развития событий в контексте конфликта на Украине.

Он считает, что эти выборы станут «важнейшими в истории и в будущем изменят баланс сил в мире».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть