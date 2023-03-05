В Турции предрекли исход президентских выборов

Колумнист газеты Hürriyet Абдулькадир Сельви заявил в своей статье, что в кругах правящей в Турции «Партии справедливости и развития» (АК Parti) есть «общее ощущение», что президентские выборы в республике «обернулись в их пользу».

«Считается, что президент (Турции Реджеп Тайип) Эрдоган будет избран с большим числом голосов, чем он получил до сих пор. Я также встречал людей, которые говорили: «исход выборов уже предрешен», — пишет Сельви, который близок к правительственным кругам Турции.

По его словам, «общая тенденция такова», что выборы главы государства «завершатся в первом туре».

Ранее Эрдоган подтвердил, что выборы президента и парламента Турции пройдут 14 мая.

7 февраля турецкий лидер объявил о введении в стране чрезвычайного положения на 90 дней на фоне землетрясений.

Ранее колумнист издания DikGazete Эрхан Алтыпармак выразил мнение, что выборы президента Турции определят дальнейший ход развития событий в контексте конфликта на Украине.

Он считает, что эти выборы станут «важнейшими в истории и в будущем изменят баланс сил в мире».