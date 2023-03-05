В Исламабаде заявили, что полиция не нашла экс-премьера Пакистана Хана в его резиденции

Полиция, которая собиралась задержать бывшего премьер-министра Пакистана и председателя оппозиционной партии «Движение за справедливость» (ДЗС) Имрана Хана, не нашла политика в его резиденции в городе Лахор (провинция Пенджаб), передает телеканал Geo TV, ссылаясь на пресс-службу правоохранительных органов Исламабада.

По ее информации, полицейские не смогли обнаружить лидера ДЗС в его резиденции в парке Заман. Они проверили комнату, где, как ожидалось, должен был находиться Хан, однако его там не было.

Как сообщается, правоохранителей в резиденции встретил высокопоставленный функционер ДЗС Сайед Шибли Фараз. Он уведомил их, что Хана нет в здании.

Ранее газета Dawn писала, что сотрудники полиции приехали в резиденцию Хана с целью его ареста.

По информации издания, силовики приехали в резиденцию политика в городе Лахор, чтобы «взять его под стражу в связи с постоянным отсутствием на судебных заседаниях».

В сентябре 2022 года стало известно, что Верховный суд Исламабада решил предъявить обвинение Хану по делу о неуважении к суду.

До этого полиция Пакистана выдвинула обвинения против Хана по делу о нарушении закона о борьбе с терроризмом. Отмечалось, что поводом для обвинений стали обещания засудить генерального инспектора полиции и женщину-судью, с которыми политик выступил 20 августа во время недавнего митинга в Исламабаде.