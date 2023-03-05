Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о готовности Запада предоставить гарантии безопасности Украине после окончания конфликта, но, как указал он, время для этого пока не наступило. Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу CNN.

«Я думаю, они знают, что мы готовы организовать определенного рода гарантии для этой страны на будущий мирный период. Но к этой точке мы еще не пришли», — сказал немецкий политик.

По его словам, Запад не будет принимать решений об урегулировании украинского конфликта. Также Шольц назвал основой мирных переговоров отвод российских войск.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какие гарантии предусматривает его «мирный план» по урегулированию конфликта.

План Зеленского состоит из десяти пунктов. По его мнению, для мира на Украине необходимы радиационная и ядерная безопасность, продовольственная и энергетическая безопасность, обмен военнопленными, восстановление территориальной целостности страны, вывод российских войск и прекращение боевых действий, «возвращение справедливости», противодействие экоциду, недопущение эскалации, фиксация «окончания войны».

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.