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Президент Грузии Зурабишвили отправилась с визитом в США

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Lucas Jackson/Reuters

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отправилась с визитом в Нью-Йорк, где примет участие в 67-й сессии Комиссии ООН по положению женщин. Как сообщает «Новости – Грузия», она проведет встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и мэром Нью-Йорка Эриком Адамсом.

Запланировано, что Зурабишвили выступит в Школе государственного управления Джона Кеннеди, встретится с членами Гарвардского клуба в Нью-Йорке и представителями грузинской диаспоры в США.

Комиссия ООН по положению женщин существует уже более 70 лет, в нее входят 45 государств — членов ООН. Она занимается утверждением всемирных стандартов и формулирования конкретных стратегий для улучшения положения женщин во всем мире.

Ранее сообщалось, что США планируют выделить до $100 тыс. на продвижение современной американской литературы в Грузии. Цель программы — сделать произведения и исследования авторов из Соединенных Штатов более доступными для грузинской аудитории.

Также Госдепартамент США намерен выделить $125 тыс. на реализацию программы по дальнейшей «западной интеграции» и «демократическому развитию» Грузии.

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