Правительство КНР: геополитические игры великих держав привели к росту глобальных рисков

В правительстве КНР заявили, что геополитические конфликты и «игры великих держав» поспособствовали усилению глобальных политических и экономических рисков. Заявление было сделано в докладе о выполнении плана социально-экономического развития, подготовленном к открытию 1-й сессии китайского законодательного органа ВСНП (Всекитайского собрания народных представителей) 14-го созыва. Об этом сообщает китайская официальная газета Синьхуа.

«Китай вступает в период развития, когда одновременно существуют стратегические шансы, риски и вызовы, возрастают неопределенные и труднопредсказуемые факторы», — говорится в документе.

В китайском правительстве отметили, что постоянной характеристикой внешней среды стали нестабильность, неопределенность и непредсказуемость. В качестве примера негативных последствий противостояния крупных держав названы текущие энергетический и продовольственный кризис, ужесточенная финансовая политика развитых стран и сбои производственных цепочек.

Ранее в Китае заявили о расширении импорта передовых технологий и энергоресурсов.