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Спикер парламента Венгрии Кевер: вопрос о приеме Финляндии и Швеции в НАТО пока не решен

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Спикер венгерского парламента Ласло Кевер заявил, что депутаты от правящей партийной коалиции в Государственном собрании (однопалатном парламенте) Венгрии не считают вопрос о приеме Финляндии и Швеции в НАТО уже решенным. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что 7 и 8 марта состоится поездка парламентской делегации Будапешта в Хельсинки и Стокгольм. В ее рамках будут проясняться спорные моменты с коллегами из стран-кандидатов в НАТО, до того как будет проведено голосование по их вступлению в альянс.

«Такая поездка необходима, поскольку члены проправительственных фракций испытывают обеспокоенность и сомнения, и они не считают, что этот вопрос будет решен автоматически», — подчеркнул спикер.

Ранее президент Венгрии Каталин Новак сообщила, что венгерский парламент собирается в мае провести заседание по вопросу ратификации документов о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО.

По ее словам, парламент должен голосовать по вопросу о вступлении этих двух стран в Североатлантический альянс «ориентировочно около 17 мая».

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