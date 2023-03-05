Bloomberg: Foxconn планирует инвестировать 700 млн долларов в строительство завода в Индии

Тайваньская Foxconn Technology Group, крупнейший в мире контрактный производитель электроники и сборщик iPhone, планирует инвестировать около $700 млн в строительство нового завода в Индии для наращивания местного производства. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что данное решение подчеркивает быстрое перемещение производства из Китая по мере «роста напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином».

Источник агентства подчеркивает, что производитель планирует возвести завод по производству деталей для смартфонов Apple неподалеку от аэропорта в Бангалоре.

Ранее стало известно, что председатель совета директоров тайваньской компании Foxconn Янг Лю посетил Индию, где провел встречу с властями южных штатов.

По предварительным данным, одно из предприятий займется выпуском компонентов для смартфонов iPhone, а другое может сосредоточиться на производстве компонентов для электромобилей. По неофициальной информации, Apple уже несколько лет ведет разработку собственного автономного электрокара.