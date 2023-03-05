В МИД КНДР призвали ООН потребовать прекращения совместных учений США и Южной Кореи

Заместитель руководителя Министерства иностранных дел КНДР по делам международных организаций Ким Сон Гён призвал ООН потребовать немедленного прекращения совместных военных учений США и Южной Кореи, которые усиливают напряженность на полуострове. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

По его словам, ООН и международное сообщество должны призвать Вашингтон и Сеул немедленно прекратить провокационные высказывания и совместные военные учение, накаливающие обстановку на Корейском полуострове, а также безответственно повышающие уровень конфронтации.

Ранее Министерство иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) заявило, что Соединенные Штаты, Япония и Южная Корея пересекают «опасную черту», с чем нельзя мириться.

В своем заявлении власти Северной Кореи также обвинили США в разрушении международной системы контроля за вооружениями. Кроме того, Пхеньян назвал создание собственного ядерного оружия ответными действиями, которые направлены на обеспечение мира и стабильности в регионе.