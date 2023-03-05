Сенатор Пушков заявил о неизбежности глубокого конфликта между США и Китаем

Председатель комиссии Совета Федерации Российской Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что между Китаем и США начался «глубокий» конфликт, который постепенно развивается. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, глубокий конфликт между двумя государствами неизбежен, он уже начался и продолжает набирать обороты.

Пушков подчеркнул, что каждый шаг двух стран говорит о том, что их противостояние будет лишь усиливаться, отметив, что этого никак не удастся избежать.

Ранее стало известно, что заявление США о лидерских позициях в Азиатском регионе необоснованно и нелепо.

Большинство стран Азиатского региона не хотят «застрять в конфронтации, подобной холодной войне». Стремление США вести региональные дела и получить признание других стран – это принятие желаемого за действительное, что полностью противоречит тенденции развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Гордость и предубеждение» США по отношению к Китаю только принесут больше опасности и хаоса в Азиатский регион и весь мир.