NYP: Байден не нашел человека для рукопожатия на встрече с журналистами

Президент США Джо Байден подошел к журналистам в Вашингтоне, однако не нашел того, кому пожать руку, и передумал отвечать на вопросы. Об этом сообщает газета New York Post.

Байден, возможно, хотел с кем-то поздороваться, но не стал, а когда услышал первый вопрос, взмахнул руками и не дождавшись его начала, ушел.

«Байден ошеломил журналистов: вскинул руки вверх и ушел к ожидающему его вертолету Marine One», — сказано в материале.

Газета пишет, что американского лидера спросили об отношениях с Китаем после последних заявлений Соединенных Штатов о причинах появления коронавирусной инфекции.

Ранее американский журнал Newsweek опубликовал подборку из восьми самых крупных ляпов, которые президент Соединенных Штатов Джо Байден совершил за 2022 год. Так, в издании вспомнили, как 1 марта во время речи о спецоперации на Украине американский лидер перепутал украинцев и иранцев. Видеоролик быстро «завирусился».

В начале июля прошлого года, выступая с речью о правах женщин, президент США прочитал вслух технические инструкции в телесуфлере.

А в сентябре 2022 года Байден во время пресс-конференции по вопросам питания и здоровья позвал конгрессвумен Джеки Валорски, которая в августе погибла в автокатастрофе. Позже он извинился за это.