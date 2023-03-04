Вице-премьер Белоруссии: визит Лукашенко в КНР подтвердил, что две страны идут вместе

Первый вице-премьер Белоруссии Николай Снопков заявил, что визит белорусского президента Александра Лукашенко в Китайскую народную республику подтвердил, что Минск и Пекин идут вместе. Об этом он заявил в эфире телеканала «Беларусь 1».

«Элементы вторичных санкций, опасений, боязней присутствуют. Вместе с тем этот визит расставил все точки над «i»: мы дальше идем с Китаем в рамках совместного развития на основе нового уровня сотрудничества — всепогодного стратегического партнерства», — заявил белорусский вице-премьер.

Он отметил, что визит Лукашенко в Пекин определил уровень взаимодействия между странами на десятилетия вперед и два страны идут вместе.

Ранее министр экономики Белоруссии Александр Червяков, рассказывая о ключевых задачах ведомства на 2023 год, заявил о «развороте» республики на Восток. Червяков отметил, что Минску также принципиально важно оперативно завершить переговоры о свободной торговле услугами и инвестициях с ключевыми партнерами — Китаем и странами СНГ.

Вице-премьер белорусского правительства Николай Снопков заявлял, что экономический эффект от договоренностей в рамках визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в КНР оценивается более чем в $3,5 млрд.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам официальных переговоров в Пекине заявили, что достигли договоренности о наращивании использования национальных валют в торговле, а также инвестиционных и финансовых областях.