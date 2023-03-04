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В США сообщили о возможном бегстве Зеленского после спецоперации

Бывший советник Пентагона Макгрегор допустил побег Зеленского на Запад после СВО

Бывший советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор утверждает, что украинский президент Владимир Зеленский сбежит из страны после завершения специальной военной операции (СВО) либо до ее окончания. Он утверждает это в интервью, размещенном на YouTube.

По его мнению, глава государства может осесть в одной из западных стран и безбедно жить благодаря большому капиталу, так как у Зеленского и его ближайшего окружения якобы есть крупные банковские счета на Кипре и недвижимость за рубежом.

«Когда конфликт закончится, он сбежит туда. <...> Он вполне может осесть в США», — указал Макгрегор.

Полковник также отметил, что власти Соединенных Штатов сделали ставку на Зеленского как на артиста и он хорошо справился со своей сложной ролью, но не как политик.

Ранее Макгрегор заявлял, что «Зеленский закончит тем, что будет жить где-то в пригороде Майами» после окончания СВО.

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