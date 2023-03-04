Лукашенко и Си Цзиньпин обсудили объединение усилий для мирных переговоров по Украине

Белорусский посол в Китае Юрий Сенько заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе своего госвизита в Пекин обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином объединение усилий с целью содействия мирным переговорам по урегулированию конфликта на Украине. Об этом он заявил в эфире телеканала «Беларусь 1».

«Лидеры (Белоруссии и Китая. — «Газета.Ru») подчеркнули, что необходимо объединять усилия, стремиться и дальше работать над тем, чтобы влиять на этот конфликт таким образом, чтобы стороны перешли к мирному обсуждению вопросов, поиску решений, благоприятных для всех и, собственно, всего мира», — сказал Сенько.

По его словам, Лукашенко подчеркивал, что Белоруссия очень внимательно смотрит за инициативами Китая.

Ранее в заявлении лидеров двух стран Александра Лукашенко и Си Цзиньпина по итогам официальных переговоров в Пекине говорилось о том, что Белоруссия и Китай заинтересованы в установлении мира на Украине и выражают готовность направить свои усилия для восстановления регионального мира.

Президент Белоруссии с 28 февраля по 2 марта совершал визит в Китай. Во время визита Лукашенко заявил, что у Украины нет другого пути по урегулированию конфликта, как заключить сейчас мирный договор с Российской Федерацией без предварительных условий.